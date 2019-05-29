Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.

Соответствующий указ Зеленский подписал в среду.

Его предшественника, Валерия Гелетея, президент уволил этот же день.

Алексей Оцерклевич

Оцерклевич – участник боевых действий на Донбассе. В 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Сейчас ему 38 лет. Судя по публикациям в соцсетях, женат, имеет малолетнюю дочь.

В АП отметили, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – прямо на глазах у главаря русских наемников Моторолы", – говорят в администрации Зеленского.

Встречу с Моторолой, о которой идет речь, в 2014 году показывали российские пропагандисты Lifenews. В их сюжете якобы комбат 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Купол" жмет руку лидеру сепаратистов и говорит, что на Донбассе идет "братская война, которая никому не нужна", и надеется "праздновать мировую" с боевиками.

После скандала бойцы 93-й бригады собирали подписи за увольнение командира.

Оцерклевич (справа) и нынешний глава АП Андрей Богдан (слева) в 2015 году ФОТО: FACEBOOK

"Вместе с тем, он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов", – добавляют в Администрации президента.

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Напомним: