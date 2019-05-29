Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.

Соответствующий указ Зеленский подписал в среду.

Его предшественника, Валерия Гелетея, президент уволил этот же день.

Алексей Оцерклевич

Дополняется...

Читайте также: Гелетей использует сотрудников УГО как слуг своей семьи

Напомним: