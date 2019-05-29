Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею
1655 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 19:51
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.
Соответствующий указ Зеленский подписал в среду.
Его предшественника, Валерия Гелетея, президент уволил этот же день.
Дополняется...
Читайте также: Гелетей использует сотрудников УГО как слуг своей семьи
Напомним:
- 22 мая Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua