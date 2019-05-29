Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею

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Среда, 29 мая 2019, 19:51

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.

Соответствующий указ Зеленский подписал в среду.

Его предшественника, Валерия Гелетея, президент уволил этот же день.

 
Алексей Оцерклевич

Дополняется...

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Напомним:

  • 22 мая Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

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