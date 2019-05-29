Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули гірники, та скликає РНБО
Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття.
Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.
"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – заявив президент.
Крім того, він зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.
Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.
Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.
"Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", – сказав глава держави після відвідання шахти.
Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.
Президент підкреслив, що сім’ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.
"Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень", – повідомив він.
Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.
Нагадаємо:
- У ніч на середу на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.
- У президента Володимира Зеленського повідомили, що він поїде на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.