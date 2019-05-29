Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття.

Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – заявив президент.

Крім того, він зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.

Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

АП

Нагадаємо: