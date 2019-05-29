Зеленский посетил шахту, где в результате аварии погибли горняки, и созывает СНБО

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Среда, 29 мая 2019, 20:18

Президент Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования.

Зеленский отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил президент.

Кроме того, он встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Отмечается, что шахтеры рассказали Владимиру Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.

Также президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что это очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал глава государства после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент подчеркнул, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 000 гривен", - сообщил он.

Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

 
АП

Напомним:

  • В ночь на среду на шахте "Лісова" ГП "Львіввугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, где погибли два горняка 1971 по 1997 годов рождения.
  • У президента Владимира Зеленского сообщили, что он поедет в среду на шахту "Лісова" государственной компании "Львіввугілля", где в результате обвала породы погибли двое шахтеров.

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Темы: Зеленский шахты авария Львовщина


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