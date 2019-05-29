Зеленский посетил шахту, где в результате аварии погибли горняки, и созывает СНБО

Президент Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.

Об этом сообщает пресс-служба президента.



Он пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования.



Зеленский отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.



"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил президент.



Кроме того, он встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Отмечается, что шахтеры рассказали Владимиру Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.



Также президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.



"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что это очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал глава государства после посещения шахты.



Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.



Президент подчеркнул, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.



"Уже принято решение выделить по 100 000 гривен", - сообщил он.



Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

АП

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