Полторак прокоментував заяву Коломойського про "громадянську війну"

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П'ятниця, 3 травня 2019, 12:47

Міністр оборони Степан Полторак здивований словами олігарха Ігоря Коломойського, який назвав російську агресію на Добасі "громадянською війною".

Про це міністр сказав в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Я б не хотів давати оцінку Коломойському. Тим більше він від початку агресії Росії проти України дуже багато допомагав Збройним силам. Але я, чесно кажучи, був здивований. Тому що я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала", – сказав Полторак.

Міністр наголосив, що цивілізований світ розуміє, що на Донбасі українські військові протистоять агресору.

"Я розраховував на те, що українці всі розуміють, хто саме воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Про це знають і в більшості країн світу. Я ще раз хотів би наголосити, що Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України. І сьогодні ми захищаємось від агресора".

Нагадаємо:

  • В інтерв’ю "Bihus.info", оприлюдненому 2 травня, близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".
  • На думку бізнесмена, в Україні відбувається "внутрішня громадянська війна, яка має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу по всій країні".

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Теми: Коломойський Полторак Росія
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