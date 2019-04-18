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Оцінити суддів і пояснити світу: Порошенко на РНБО роздав накази через рішення по "Привату"

Четвер, 18 квітня 2019, 21:50

Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам міністерств і правоохоронних органів доручення, пов’язані із визнанням незаконною приватизації "Приватбанку".

Засідання РНБО відбулось ввечері четверга за терміновим скликанням президента.

Доручення від Порошенка отримали очільники Національного банку, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки, Генеральної прокуратури.

"Я прошу скласти протокол доручень за підсумками сьогоднішньої наради і сьогодні ж його розписати", – звернувся президент до секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зокрема, Нацбанк попросили забезпечити безперебійну роботу всіх філіалів "Приватбанку", укомплектувати їх необхідною готівкою, не допустити збоїв функціонування.

Міністерство фінансів має проаналізувати ризики і загрози, пов'язані з можливим виконанням рішенням суду, якщо воно набуде чинності, прорахувати можливі збитки держави.

Також Порошенко підтримав пропозицію міністра юстиції Павла Петренка і вирішив звернутись до Вищої ради правосуддя із проханням прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів для того, щоб перезапустити Окружний адміністративний суд Києва, який ухвалив рішення щодо "Приватбанку".

Службі безпеки та Генеральній прокуратурі доручив "після завершення всіх необхідних судових процедур" оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення". 

"Щодо загальної стабільності банківської системи, я просив би завтра провести необхідні комунікаційні кроки для того, щоб пояснити суспільству, що влада контролює ситуацію, влада не допустить негативного розвитку подій і забезпечить необхідні кроки для збереження стабільності", – сказав президент.

Зокрема, він попросив МЗС поінформувати міжнародних партнерів, в тому числі, "щодо мотивації колишніх акціонерів (найбільшими акціонерами "Приватбанку" були олігарх Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов – УП), їхніх політичних представників для кроків по дестабілізації політичної ситуації в нашій державі". 

Голову Нацбанку Якова Смолія попросили кожні 6 годин інформувати Порошенка "щодо розвитку ситуації на банківському ринку" і у випадку дестабілізації ініціювати нараду РНБО.

"Якщо хтось буде намагатися сьогодні зробити реванш, якщо хтось буде намагатися сьогодні повернути розграблену олігархами власність, вилучити її з державної власності, я прошу забезпечити надійний захист інтересів народу, надійний захист інтересів держави", – підсумував президент.

Порошенко наказав 19 квітня поінформувати його про вжиті заходи.

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Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.
  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман впевнений, що рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною буде оскаржене. 
  • Європейський союз офіційно долучився до міжнародних партнерів, США та ЄБРР, щодо підтримки України у справі Приватбанку.
  • Президент через рішення суду екстренно скликав нараду в РНБО.
  • У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення суду, сказавши, що "судова реформа імені Порошенка в дії.
  • Сам Зеленський заявив, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд.
  • Коломойський стверджує, що мета націоналізації "Приватбанку" полягала в тому, що Порошенко хотів стати акціонером телеканалу "1+1".

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

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