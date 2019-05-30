Треба ламати систему – новий очільник УДО

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Четвер, 30 травня 2019, 00:15

Новопризначений начальник Управління держохорони Олексій Оцерклевич був шокований пропозицією очолити УДО.

Про це він сказав в коментарі УП.

"Шок. Досі хвилююсь, якщо чесно. Пропозиція була неочікувана", - сказав Оцерклевич.

За його словами, пропозицію він отримав кілька днів тому. "Наскільки мені відомо, на посаду шукали людину, яка пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення", - поділився критеріями вибору Оцерклевич.

"Розумію, що завдання, які стоятимуть переді мною, - важкі. І хоч пропозиція була несподівана, я погодився. Треба ламати систему", - зазначив він.

Крім того, Оцерклевич був здивований пропозицією, бо є людиною військовою.

"Постараюсь зробити все, що в моїх силах, і не підвести", - резюмував він.

З президентом Володимиром Зеленським до указу знайомий не був.

Про Оцерклевича особистої інформації дуже мало. Відомо, що він одружений, виховує двох синів і доньку. Зараз навчається на 3 курсі Командно-штабного інституту застосування військ Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Нагадаємо:

  • 29 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича.

Ельдар Сарахман, УП

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Теми: УДО


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