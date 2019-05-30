Треба ламати систему – новий очільник УДО
Новопризначений начальник Управління держохорони Олексій Оцерклевич був шокований пропозицією очолити УДО.
Про це він сказав в коментарі УП.
"Шок. Досі хвилююсь, якщо чесно. Пропозиція була неочікувана", - сказав Оцерклевич.
За його словами, пропозицію він отримав кілька днів тому. "Наскільки мені відомо, на посаду шукали людину, яка пройшла гарячі точки війни і має бойове хрещення", - поділився критеріями вибору Оцерклевич.
"Розумію, що завдання, які стоятимуть переді мною, - важкі. І хоч пропозиція була несподівана, я погодився. Треба ламати систему", - зазначив він.
Крім того, Оцерклевич був здивований пропозицією, бо є людиною військовою.
"Постараюсь зробити все, що в моїх силах, і не підвести", - резюмував він.
З президентом Володимиром Зеленським до указу знайомий не був.
Про Оцерклевича особистої інформації дуже мало. Відомо, що він одружений, виховує двох синів і доньку. Зараз навчається на 3 курсі Командно-штабного інституту застосування військ Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Нагадаємо:
- 29 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича.