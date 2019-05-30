Надо ломать систему – новый начальник УГО
Новоназначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО.
Об этом он сказал в комментарии УП.
"Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное", - сказал Оцерклевич.
По его словам, предложение он получил несколько дней назад. "Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение", - поделился критериями выбора Оцерклевич.
"Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", - отметил он.
Кроме того, Оцерклевич был удивлен предложением, потому что является человеком военным.
"Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести", - добавил он.
С президентом Владимиром Зеленским до указа знаком не был.
Об Оцерклевиче личной информации очень мало. Известно, что он женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас учится на 3 курсе Командно-штабного института применения войск Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Напомним:
- 29 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.