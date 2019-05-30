Надо ломать систему – новый начальник УГО

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Четверг, 30 мая 2019, 00:15

Новоназначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО.

Об этом он сказал в комментарии УП.

"Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное", - сказал Оцерклевич.

По его словам, предложение он получил несколько дней назад. "Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение", - поделился критериями выбора Оцерклевич.

"Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", - отметил он.

Кроме того, Оцерклевич был удивлен предложением, потому что является человеком военным.

"Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести", - добавил он.

С президентом Владимиром Зеленским до указа знаком не был.

Об Оцерклевиче личной информации очень мало. Известно, что он женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас учится на 3 курсе Командно-штабного института применения войск Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Напомним:

  • 29 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: УГО


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