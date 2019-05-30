Голова партії УДАР йде з посади
Четвер, 30 травня 2019, 00:42
Народний депутат, голова партії УДАР Віталія Кличка Оксана Продан заявила, що подала до Мін'юсту документи про складання нею повноважень.
Про це Продан повідомила у Facebook.
"Сьогодні (29 травня - ред.) подані на реєстрацію в Мін'юст документи про складання мною повноважень голови Партії УДАР Віталія Кличка", - написала вона.
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Нагадаємо:
- Раніше Кличко заявив, що партія "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
- 29 травня стало відомо, що партія УДАР та спікер Верховної ради Андрій Парубій можуть піти на парламентські вибори у складі політсили Петра Порошенка "Європейська солідарність".
Українська правда