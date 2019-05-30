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Голова партії УДАР йде з посади

Четвер, 30 травня 2019, 00:42

Народний депутат, голова партії УДАР Віталія Кличка Оксана Продан заявила, що подала до Мін'юсту документи про складання нею повноважень.

Про це Продан повідомила у Facebook.

"Сьогодні (29 травня - ред.) подані на реєстрацію в Мін'юст документи про складання мною повноважень голови Партії УДАР Віталія Кличка", - написала вона.

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Нагадаємо:

  • Раніше Кличко заявив, що партія "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи) буде брати участь у парламентських виборах.
  • 29 травня стало відомо, що партія УДАР та спікер Верховної ради Андрій Парубій можуть піти на парламентські вибори у складі політсили Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Українська правда

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Теми: УдарВіталій Кличко
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