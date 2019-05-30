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Председатель партии УДАР уходит с поста

Четверг, 30 мая 2019, 00:42

Народный депутат, председатель партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что подала в Минюст документы о сложении ею полномочий.

Об этом Продан сообщила в Facebook.

"Сегодня (29 мая - ред.) поданы на регистрацию в Минюст документы о сложении мной полномочий председателя Партии УДАР Виталия Кличко", - написала она.

Напомним:

  • Ранее Кличко заявил, что партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.
  • 29 мая стало известно, что партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Украинская правда

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Темы: УдарВиталий Кличко
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