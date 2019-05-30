Председатель партии УДАР уходит с поста
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Четверг, 30 мая 2019, 00:42
Народный депутат, председатель партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что подала в Минюст документы о сложении ею полномочий.
Об этом Продан сообщила в Facebook.
"Сегодня (29 мая - ред.) поданы на регистрацию в Минюст документы о сложении мной полномочий председателя Партии УДАР Виталия Кличко", - написала она.
Напомним:
- Ранее Кличко заявил, что партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах.
- 29 мая стало известно, что партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Украинская правда
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