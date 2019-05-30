Председатель партии УДАР уходит с поста

Народный депутат, председатель партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что подала в Минюст документы о сложении ею полномочий.

Об этом Продан сообщила в Facebook.

"Сегодня (29 мая - ред.) поданы на регистрацию в Минюст документы о сложении мной полномочий председателя Партии УДАР Виталия Кличко", - написала она.

Напомним: