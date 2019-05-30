Штаб ООС: Знайшли тіло бійця, який зник біля Попасної під час бою з ворожою ДРГ
Тіло українського військовослужбовця, який загинув у бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, перебуває на тимчасово окупованій території. Представникам ЗСУ його мають передати 31 травня на КПВВ "Щастя".
Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
"29 травня близько 15:00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М.", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що військовослужбовець 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку ДРГ бойовиків.
Нагадаємо:
- В ході бойового зіткнення біля Попасної зник один боєць ООС, двох бойовиків було знищено.
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