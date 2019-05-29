ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти

1759 переглядів
Середа, 29 травня 2019, 00:48

В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.

Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади в faceook.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

Нагадуємо:

  • 28 травня ввкчері прес-центр ООС повідомив, що окупанти протягом дня двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети.
  • 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області. Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Мар'їнкою і Широкіним 28 травня 2019, 18:49
Як Зеленський з'їздив на "передок": перевірив санвузли і пострибав на ліжках 28 травня 2019, 15:10
Мінометним обстрілом поранило захисника Широкиного 28 травня 2019, 13:47
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони