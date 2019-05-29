ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти

В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.

Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади в faceook.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

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