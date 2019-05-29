Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти

Середа, 29 травня 2019, 00:48
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти

В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів знищено.

Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади в faceook.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

Нагадуємо:

  • 28 травня ввкчері прес-центр ООС повідомив, що окупанти протягом дня двічі відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети.
  • 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області. Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: