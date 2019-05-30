Штаб ООС: Нашли тело бойца, который исчез возле Попасной во время боя с вражеской ДРГ

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Четверг, 30 мая 2019, 03:45

Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно оккупированной территории. Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ боевиков.

Напомним:

  • В ходе боевого столкновения возле Попасной исчез один боец ООС, двое боевиков были уничтожены.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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