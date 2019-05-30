У Трампа обсудили возможность встречи с Зеленским – Волкер

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Четверг, 30 мая 2019, 09:46

Президентская делегация США, которая посетила инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречу с новоизбранным президентом.

Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Укринформ.

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", - заявил он.

Однако, по словам Волкера, решение о том, "как это будет конкретно реализовано" пока еще не принято.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - сказал представитель Госдепа.

Напомним: 

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • 20 мая Перри провел двустороннюю встречу с новым президентом Украины, где передал ему послание от Трампа.

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