У Трампа обсудили возможность встречи с Зеленским – Волкер
Четверг, 30 мая 2019, 09:46
Президентская делегация США, которая посетила инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречу с новоизбранным президентом.
Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Укринформ.
"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", - заявил он.
Однако, по словам Волкера, решение о том, "как это будет конкретно реализовано" пока еще не принято.
"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - сказал представитель Госдепа.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- На инаугурацию президента Украины приезжала делегация из США, президенты нескольких страны, и тому подобное.
- 20 мая Перри провел двустороннюю встречу с новым президентом Украины, где передал ему послание от Трампа.
- После визита в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри провел закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом.