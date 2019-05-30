"Азов" опублікував відео знищення ДЗОТу бойовиків

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Четвер, 30 травня 2019, 10:31

Окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував відео знищення дерево-земляної оборонної точки бойовиків.

Про це повідомляється на Youtube-каналі полку.

"Відео з БПЛА, на якому бійці ООС прицільно вражають ворожі позиції. Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо в ДЗОТ окупантів", - йдеться в описі відео на платформі.

Відео опублікували 29 травня із геолокацією у Світлодарську, наразі воно зібрало уже 55 тисяч переглядів.

Водночас, в ООС повідомили про тренування груп бойового управління, передових авіаційних навідників та екіпажів бойових вертольотів армійської авіації.

Відзначається, що армійські авіатори зі складу ООС тренувалися протидіяти безпілотникам противника.

Нагадаємо:

  • 1 лютого 2019 року полк "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
  • Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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