"Азов" опублікував відео знищення ДЗОТу бойовиків
Четвер, 30 травня 2019, 10:31
Окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував відео знищення дерево-земляної оборонної точки бойовиків.
Про це повідомляється на Youtube-каналі полку.
"Відео з БПЛА, на якому бійці ООС прицільно вражають ворожі позиції. Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо в ДЗОТ окупантів", - йдеться в описі відео на платформі.
Відео опублікували 29 травня із геолокацією у Світлодарську, наразі воно зібрало уже 55 тисяч переглядів.
Водночас, в ООС повідомили про тренування груп бойового управління, передових авіаційних навідників та екіпажів бойових вертольотів армійської авіації.
Відзначається, що армійські авіатори зі складу ООС тренувалися протидіяти безпілотникам противника.
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Українська правда