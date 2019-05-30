Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азов" опублікував відео знищення ДЗОТу бойовиків

Четвер, 30 травня 2019, 10:31

Окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував відео знищення дерево-земляної оборонної точки бойовиків.

Про це повідомляється на Youtube-каналі полку.

"Відео з БПЛА, на якому бійці ООС прицільно вражають ворожі позиції. Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо в ДЗОТ окупантів", - йдеться в описі відео на платформі.

Відео опублікували 29 травня із геолокацією у Світлодарську, наразі воно зібрало уже 55 тисяч переглядів.

Водночас, в ООС повідомили про тренування груп бойового управління, передових авіаційних навідників та екіпажів бойових вертольотів армійської авіації.

Відзначається, що армійські авіатори зі складу ООС тренувалися протидіяти безпілотникам противника.

Нагадаємо:

  • 1 лютого 2019 року полк "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
  • Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: