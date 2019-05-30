"Азов" опубликовал видео уничтожения ДЗОТа боевиков
Отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал видео уничтожения дерево-земляной оборонной точки боевиков.
Об этом сообщается на Youtube-канале полка.
"Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в описании видео на платформе.
Видео опубликовали 29 мая с геолокацией в Светлодарске, сейчас оно собрало уже 55 тысяч просмотров.
В то же время, в ООС сообщили о тренировках групп боевого управления, передовых авиационных наводчиков и экипажей боевых вертолетов армейской авиации.
Отмечается, что армейские авиаторы из состава ООС тренировались противодействовать беспилотникам противника.
Напомним:
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