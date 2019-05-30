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"Азов" опубликовал видео уничтожения ДЗОТа боевиков

Четверг, 30 мая 2019, 10:31

Отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал видео уничтожения дерево-земляной оборонной точки боевиков.

Об этом сообщается на Youtube-канале полка.

"Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в описании видео на платформе.

Видео опубликовали 29 мая с геолокацией в Светлодарске, сейчас оно собрало уже 55 тысяч просмотров.

В то же время, в ООС сообщили о тренировках групп боевого управления, передовых авиационных наводчиков и экипажей боевых вертолетов армейской авиации.

Отмечается, что армейские авиаторы из состава ООС тренировались противодействовать беспилотникам противника.

Напомним:

  • 1 февраля 2019 полк "Азов" вернулся на передовую в зоне Операции объединенных сил.
  • Подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года, по приказу командования Национальной гвардии.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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