"Азов" опубликовал видео уничтожения ДЗОТа боевиков

Отдельный отряд специального назначения "Азов" опубликовал видео уничтожения дерево-земляной оборонной точки боевиков.

Об этом сообщается на Youtube-канале полка.

"Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в описании видео на платформе.

Видео опубликовали 29 мая с геолокацией в Светлодарске, сейчас оно собрало уже 55 тысяч просмотров.

В то же время, в ООС сообщили о тренировках групп боевого управления, передовых авиационных наводчиков и экипажей боевых вертолетов армейской авиации.

Отмечается, что армейские авиаторы из состава ООС тренировались противодействовать беспилотникам противника.

Напомним: