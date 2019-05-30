БПП не підтримає відставку Гройсмана
Четвер, 30 травня 2019, 10:33
Фракція Блоку Петра Порошенка голосуватиме проти відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Про це повідомляє прес-служба партії.
"На своєму засіданні фракція пПартії "Блок Петра Порошенка" переважною більшістю голосів прийняла рішення не підтримувати відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана", - йдеться в повідомленні.
За словами голова фракції Артура Герасимова, відставка прем’єра – це не державницьке рішення.
"Це призведе до економічного колапсу", - переконаний Герасимов.
Нагадаємо:
- 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
- Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.
- 29 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.
Українська правда