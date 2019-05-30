БПП не підтримає відставку Гройсмана

Фракція Блоку Петра Порошенка голосуватиме проти відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"На своєму засіданні фракція пПартії "Блок Петра Порошенка" переважною більшістю голосів прийняла рішення не підтримувати відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана", - йдеться в повідомленні.

За словами голова фракції Артура Герасимова, відставка прем’єра – це не державницьке рішення.

"Це призведе до економічного колапсу", - переконаний Герасимов.

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