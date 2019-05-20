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ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ

Понеділок, 20 травня 2019, 17:31
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Роман Романюк, УП

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок, 20 травня.

"Сьогодні президент України був приведений до присяги. Під час своєї інавгураційної промови він сказав про те, що уряд має скласти свої повноваження. Думаю, ви розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним президентом", - сказав очільник Кабінету Міністрів.

"Але разом з тим, я ухвалив для себе рішення подати у відставку одразу після проведення у середу чергового засідання уряду", - заявив Гройсман.

 

Щодо підсумків своєї роботи, то він зазначив, що йому не соромно за те, що вдалось зробити і наскільки адекватною була реакція на всі виклики, які стояли перед урядом.

"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності. Хочу також сказати про те, що сьогодні Україна у доброму стані, маємо валютні резерви понад 20 мільярдів доларів, маємо на єдиному казначейському рахунку 57 мільярдів гривень", - сказав прем'єр.

Він розповів про проведені реформи, підвищення мінімальної зарплати, забезпечення фінансування українського війська та інші здобутки

"Після того, як був обраний новий президент, я сказав про те, що усвідомлюю ті виклики і можливі загрози, які стоять у майбутньому. Я запропонував президенту і парламенту, щоб ми спільно сформували новий порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, щоб зробити Україну сильнішою", - сказав голова уряду.

"Президент обрав інший шлях. І я вважаю, що сьогодні своєю заявою він взяв на себе всю відповідальність перед тими майбутніми загрозами, які є на порядку денному", - додав Гройсман.

Він наголосив, що країна є для нього у пріоритеті та подякував всім за спільну роботу і висловив переконання, що у новому парламенті спільно з однодумцями сформує професійну команду, з якою спільно робитиме зміни в Україні.

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Нагадаємо:

  • Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
  • Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
  • Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
  • Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрів
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