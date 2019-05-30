БПП не поддержит отставку Гройсмана
Четверг, 30 мая 2019, 10:33
Фракция Блока Петра Порошенко будет голосовать против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"На своем заседании фракция партии "Блок Петра Порошенко" подавляющим большинством голосов приняла решение не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - говорится в сообщении.
По словам главы фракции Артура Герасимова, отставка премьера – это не государственное решение.
"Это приведет к экономическому коллапсу", - убежден Герасимов.
Напомним:
- 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
- Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Украинская правда