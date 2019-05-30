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БПП не поддержит отставку Гройсмана

Четверг, 30 мая 2019, 10:33

Фракция Блока Петра Порошенко будет голосовать против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На своем заседании фракция партии "Блок Петра Порошенко" подавляющим большинством голосов приняла решение не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - говорится в сообщении.

По словам главы фракции Артура Герасимова, отставка премьера – это не государственное решение.

"Это приведет к экономическому коллапсу", - убежден Герасимов.

Напомним:

  • 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
  • Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Украинская правда
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