Відставка Гройсмана і Виборчий кодекс знайшли підтримку в комітеті

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.

Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець.

"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав він у Facebook.

Також профільний комітет підтримав розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1), який пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.

"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – повідомив Ємець.

Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій пригрозив, що опублікує прізвища тих членів комітету, які прогуляють засідання 29 травня.

Ємець із приводу Виборчого кодексу додав: "Тепер він в сесійній залі. Або приймемо, або дізнаємося по прізвищах, хто наобіцяв відкриті списки – і збрехав. До виборів дізнаємося… Проте вірю, що закон все таки приймемо!".

До цього проекту Виборчого кодексу подано загалом 4 694 поправки.

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