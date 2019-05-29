Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відставка Гройсмана і Виборчий кодекс знайшли підтримку в комітеті

Середа, 29 травня 2019, 12:39
Відставка Гройсмана і Виборчий кодекс знайшли підтримку в комітеті

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.  

Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець.

"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав він у Facebook.

Також профільний комітет підтримав розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1), який пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.

"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – повідомив Ємець.

Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій пригрозив, що опублікує прізвища тих членів комітету, які прогуляють засідання 29 травня.

Ємець із приводу Виборчого кодексу додав: "Тепер він в сесійній залі. Або приймемо, або дізнаємося по прізвищах, хто наобіцяв відкриті списки – і збрехав. До виборів дізнаємося… Проте вірю, що закон все таки приймемо!".

До цього проекту Виборчого кодексу подано загалом 4 694 поправки.

Нагадаємо:

  • 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
  • Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.
  • 21 травня новий президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив вибори на 21 липня. Але він хотів, щоб до припинення роботи парламентарі ухвалили нове виборче законодавство.  
  • 22 травня Верховна Рада не стала розглядати законопроект команди Зеленського щодо зміни виборчого законодавства, який передбачав запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • Депутатський проект Виборчого кодексу, запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, передбачає "відкриті списки".
  • Як пояснював Ємець, йдеться про регіональні відкриті списки у 27 виборчих регіонах – і лідер політсили не зможе впливати на місце кандидата у виборчому списку.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманвибориВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: