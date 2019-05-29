Відставка Гройсмана і Виборчий кодекс знайшли підтримку в комітеті
Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.
Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець.
"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав він у Facebook.
Також профільний комітет підтримав розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1), який пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.
"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – повідомив Ємець.
Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".
Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій пригрозив, що опублікує прізвища тих членів комітету, які прогуляють засідання 29 травня.
Ємець із приводу Виборчого кодексу додав: "Тепер він в сесійній залі. Або приймемо, або дізнаємося по прізвищах, хто наобіцяв відкриті списки – і збрехав. До виборів дізнаємося… Проте вірю, що закон все таки приймемо!".
До цього проекту Виборчого кодексу подано загалом 4 694 поправки.
Нагадаємо:
- 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
- Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.
- 21 травня новий президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив вибори на 21 липня. Але він хотів, щоб до припинення роботи парламентарі ухвалили нове виборче законодавство.
- 22 травня Верховна Рада не стала розглядати законопроект команди Зеленського щодо зміни виборчого законодавства, який передбачав запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
- Депутатський проект Виборчого кодексу, запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, передбачає "відкриті списки".
- Як пояснював Ємець, йдеться про регіональні відкриті списки у 27 виборчих регіонах – і лідер політсили не зможе впливати на місце кандидата у виборчому списку.
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