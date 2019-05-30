Суд не дозволив ГПУ отримати доступ до телефона журналістки

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Четвер, 30 травня 2019, 10:54

Печерський райсуд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури про доступ до даних мобільного телефона журналістки Христини Бердинських у справі про ймовірне розголошення даних слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

Про це повідомила сама Бердинських у Twitter.

"Ура! Перемога! Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефона за 1,5 роки! Рішення остаточне і не може бути оскаржене!", - написала журналіст.

Вона відзначила, що її боротьба у судах тривала 9 місяців.

Нагадаємо:

  • Генпрокуратура з 2017 року розслідує кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.
  • Провадження щодо директора НАБУ було відкрите за зверненням депутата від "Народного фронту" Олени Масоріної та цивільної дружини у минулому військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика Ірини Німець.
  • За даними слідства, розмова Артема Ситника з низкою українських журналістів не під запис відбулася в Києві у травні 2017 року.
  • Керівник НАБУ відкидає звинувачення, що під час неформального спілкування порушив законодавство.
  • У вересні 2018 року стало відомо, що ГПУ почала перевіряти дзвінки журналістів, з якими Ситник обговорював матір дітей Кулика.
  • "Радіо Свобода" обурилося ухвалою суду, який дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.
  • У редакції зазначали: такий запит, що охоплює тривалий період спілкування з телефона, який належить відомій українській журналістці, що успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію.
  • У ГПУ запевнили, що жодним чином не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, а журналістка виступає в якості можливого свідка.
  • Пізніше речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що суд у справі щодо Ситника надав ГПУ доступ до інформації з телефонів трьох осіб: журналістів Наталії Седлецької і Христини Бердинських та ще однієї особи, яка не є журналістом. Ім'я цієї третьої людини Сарган називати відмовилась, пояснюючи це таємницею слідства.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура ЗМІ суд НАБУ


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