Суд не дозволив ГПУ отримати доступ до телефона журналістки

Печерський райсуд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури про доступ до даних мобільного телефона журналістки Христини Бердинських у справі про ймовірне розголошення даних слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

Про це повідомила сама Бердинських у Twitter.

"Ура! Перемога! Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефона за 1,5 роки! Рішення остаточне і не може бути оскаржене!", - написала журналіст.

Вона відзначила, що її боротьба у судах тривала 9 місяців.

Ура!!!!!! Победа!!! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ про доступ к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы в судах и мы наконец-то победили! pic.twitter.com/Vr85bFXw9u — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 30 травня 2019 р.

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