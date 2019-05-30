Суд не дозволив ГПУ отримати доступ до телефона журналістки
Печерський райсуд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури про доступ до даних мобільного телефона журналістки Христини Бердинських у справі про ймовірне розголошення даних слідства директором НАБУ Артемом Ситником.
Про це повідомила сама Бердинських у Twitter.
"Ура! Перемога! Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефона за 1,5 роки! Рішення остаточне і не може бути оскаржене!", - написала журналіст.
Вона відзначила, що її боротьба у судах тривала 9 місяців.
Ура!!!!!! Победа!!! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ про доступ к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы в судах и мы наконец-то победили! pic.twitter.com/Vr85bFXw9u— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 30 травня 2019 р.
Нагадаємо:
- Генпрокуратура з 2017 року розслідує кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.
- Провадження щодо директора НАБУ було відкрите за зверненням депутата від "Народного фронту" Олени Масоріної та цивільної дружини у минулому військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика Ірини Німець.
- За даними слідства, розмова Артема Ситника з низкою українських журналістів не під запис відбулася в Києві у травні 2017 року.
- Керівник НАБУ відкидає звинувачення, що під час неформального спілкування порушив законодавство.
- У вересні 2018 року стало відомо, що ГПУ почала перевіряти дзвінки журналістів, з якими Ситник обговорював матір дітей Кулика.
- "Радіо Свобода" обурилося ухвалою суду, який дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.
- У редакції зазначали: такий запит, що охоплює тривалий період спілкування з телефона, який належить відомій українській журналістці, що успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію.
- У ГПУ запевнили, що жодним чином не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, а журналістка виступає в якості можливого свідка.
- Пізніше речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що суд у справі щодо Ситника надав ГПУ доступ до інформації з телефонів трьох осіб: журналістів Наталії Седлецької і Христини Бердинських та ще однієї особи, яка не є журналістом. Ім'я цієї третьої людини Сарган називати відмовилась, пояснюючи це таємницею слідства.