Суд не разрешил ГПУ получить доступ к телефону журналистки

Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о доступе к данным мобильного телефона журналистки Кристины Бердинских в деле о возможном разглашении данных следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом сообщила сама Бердинских в Twitter.

"Ура! Победа! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и обжалованию не подлежит!", - написала журналист.

Она отметила, что ее борьба в судах длилась 9 месяцев.

Ура!!!!!! Победа!!! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ про доступ к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и не может быть обжаловано! 9 месяцев борьбы в судах и мы наконец-то победили! pic.twitter.com/Vr85bFXw9u — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 30 травня 2019 р.

Напомним: