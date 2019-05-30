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Суд не разрешил ГПУ получить доступ к телефону журналистки

Четверг, 30 мая 2019, 10:54

Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о доступе к данным мобильного телефона журналистки Кристины Бердинских в деле о возможном разглашении данных следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом сообщила сама Бердинских в Twitter.

"Ура! Победа! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и обжалованию не подлежит!", - написала журналист.

Она отметила, что ее борьба в судах длилась 9 месяцев.

Напомним:

  • Генпрокуратура с 2017 года расследует уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.
  • Производство в отношении директора НАБУ было открыто по обращению депутата от "Народного фронта" Елены Масориной и гражданской жены в прошлом военного прокурора сил АТО Константина Кулика Ирины Нимец.
  • По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года.
  • Руководитель НАБУ отвергает обвинения, что во время неформального общения нарушил законодательство.
  • В сентябре 2018 года стал известно, что ГПУ начала проверять звонки журналистов, с которыми Сытник обсуждал мать детей Кулика.
  • "Радио Свобода" возмутилось решением суда, который дал Генеральной прокуратуре доступ к информации по телефону журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.
  • В редакции отмечали: такой запрос, охватывающий длительный период общения с телефона, который принадлежит известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию.
  • В ГПУ заверили, что никоим образом не будут вмешиваться в профессиональную деятельность и личную жизнь Седлецкой, а журналистка выступает в качестве возможного свидетеля.
  • Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что всего суд в деле Сытника предоставил ГПУ доступ к информации из телефонов трех человек: журналистов Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских и еще одного человека, который не является журналистом.
  • Имя третьего человека Сарган назвать отказалась, ссылаясь на тайну следствия.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураСМИсудНАБУ
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