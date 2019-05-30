Катастрофа військового вертольота: ДБР розслідує порушення правил польоту

Головне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницьку розслідує катастрофу військового вертольоту на Рівненщині і відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил польоту.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що наразі слідчі Держбюро розслідувань працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.

фото ДБР фото ДБР

"Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів)", - йдеться у повідомленні.

фото ДБР фото ДБР

За даними ДБР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

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