Катастрофа військового вертольота: ДБР розслідує порушення правил польоту
Головне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницьку розслідує катастрофу військового вертольоту на Рівненщині і відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил польоту.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що наразі слідчі Держбюро розслідувань працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.
"Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів)", - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.
Нагадаємо:
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