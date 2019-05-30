Крушение военного вертолета: ГБР расследует нарушения правил полета

Главное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком расследует катастрофу военного вертолета в Ровенской и открыло уголовное к нарушениям правил полета.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сейчас следователи Госбюро расследований работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

фото ГБР фото ГБР

"Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов)", - говорится в сообщении.

фото ГБР фото ГБР

По данным ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

Напомним: