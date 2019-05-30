Крушение военного вертолета: ГБР расследует нарушения правил полета
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Четверг, 30 мая 2019, 11:22
Главное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком расследует катастрофу военного вертолета в Ровенской и открыло уголовное к нарушениям правил полета.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что сейчас следователи Госбюро расследований работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.
"Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов)", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.
Напомним:
- В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
- В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.
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