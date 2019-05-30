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Крушение военного вертолета: ГБР расследует нарушения правил полета

Четверг, 30 мая 2019, 11:22

Главное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком расследует катастрофу военного вертолета в Ровенской и открыло уголовное производство относительно нарушения правил полета.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сейчас следователи Госбюро расследований работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

 
фото ГБР
 
фото ГБР

"Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов)", - говорится в сообщении.

 
фото ГБР
 
фото ГБР

По данным ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

Напомним:

  • В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
  • В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.

Темы: ГБРкатастрофыавиаРовенская область
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