Тимошенко хоче знайти Гройсману тимчасову заміну

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Четвер, 30 травня 2019, 12:12

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що Верховна Рада має відправити уряд Володимира Гройсмана у відставку і призначити тимчасовий Кабінет міністрів.

Про це вона сказала у кулуарах парламенту.

Тимошенко зазначила, що "Гройсман продовжує здійснювати ті кроки і стратегії, які не поділяються народом".

"Я вважаю, що якщо вже подана, власноруч написана заява Гройсманом про відставку, парламент не просто має задовольнити цю відставку, а зобов'язаний відправити  у відставку цей уряд", – заявила вона.

"І потім сформувати тимчасовий уряд який, який вже може працювати в контексті тих стратегій, яких очікували люди від президентських виборів", – переконана лідер "Батьківщини".

Нагадаємо:

  • 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
  • 29 травня парламентський комітет із питань правової політики та правосуддя рекомендував визначитися Верховній Раді голосуванням щодо відставки Гройсмана с посади прем’єра.
  • Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.

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Теми: Кабінет міністрів Тимошенко


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