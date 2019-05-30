Тимошенко хоче знайти Гройсману тимчасову заміну
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що Верховна Рада має відправити уряд Володимира Гройсмана у відставку і призначити тимчасовий Кабінет міністрів.
Про це вона сказала у кулуарах парламенту.
Тимошенко зазначила, що "Гройсман продовжує здійснювати ті кроки і стратегії, які не поділяються народом".
"Я вважаю, що якщо вже подана, власноруч написана заява Гройсманом про відставку, парламент не просто має задовольнити цю відставку, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд", – заявила вона.
"І потім сформувати тимчасовий уряд який, який вже може працювати в контексті тих стратегій, яких очікували люди від президентських виборів", – переконана лідер "Батьківщини".
Тимошенко: Рада мусить звільнити Гройсмана і сформувати тимчасовий уряд pic.twitter.com/dC7bV9vZpV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 мая 2019 г.
Нагадаємо:
- 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
- 29 травня парламентський комітет із питань правової політики та правосуддя рекомендував визначитися Верховній Раді голосуванням щодо відставки Гройсмана с посади прем’єра.
- Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.