Тимошенко хоче знайти Гройсману тимчасову заміну

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що Верховна Рада має відправити уряд Володимира Гройсмана у відставку і призначити тимчасовий Кабінет міністрів.

Про це вона сказала у кулуарах парламенту.

Тимошенко зазначила, що "Гройсман продовжує здійснювати ті кроки і стратегії, які не поділяються народом".

"Я вважаю, що якщо вже подана, власноруч написана заява Гройсманом про відставку, парламент не просто має задовольнити цю відставку, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд", – заявила вона.

"І потім сформувати тимчасовий уряд який, який вже може працювати в контексті тих стратегій, яких очікували люди від президентських виборів", – переконана лідер "Батьківщини".

Тимошенко: Рада мусить звільнити Гройсмана і сформувати тимчасовий уряд pic.twitter.com/dC7bV9vZpV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 мая 2019 г.

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