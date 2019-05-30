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Тимошенко хочет найти Гройсману временную замену

Четверг, 30 мая 2019, 12:12
Тимошенко хочет найти Гройсману временную замену

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Верховная Рада должна отправить правительство Владимира Гройсмана в отставку и назначить временный Кабинет министров.

Об этом она сказала в кулуарах парламента.

Тимошенко отметила, что "Гройсман продолжает совершать те шаги и стратегии, которые не разделяет народ".

"Я считаю, что если уж подано, собственноручно написано заявление Гройсманом об отставке, парламент не просто должен удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство", – заявила она.

"И потом сформировать временное правительство, которое уже может работать в контексте тех стратегий, которых ждали люди от президентских выборов", – убеждена лидер "Батькивщины".

Напомним:

  • 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
  • 29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал определиться Верховной Раде голосованием по отставке Гройсмана с поста премьера.
  • Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.

Темы: Кабинет министровТимошенко
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