Тимошенко хочет найти Гройсману временную замену
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Верховная Рада должна отправить правительство Владимира Гройсмана в отставку и назначить временный Кабинет министров.
Об этом она сказала в кулуарах парламента.
Тимошенко отметила, что "Гройсман продолжает совершать те шаги и стратегии, которые не разделяет народ".
"Я считаю, что если уж подано, собственноручно написано заявление Гройсманом об отставке, парламент не просто должен удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство", – заявила она.
"И потом сформировать временное правительство, которое уже может работать в контексте тех стратегий, которых ждали люди от президентских выборов", – убеждена лидер "Батькивщины".
Тимошенко: Рада мусить звільнити Гройсмана і сформувати тимчасовий уряд pic.twitter.com/dC7bV9vZpV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 мая 2019 г.
Напомним:
- 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
- 29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал определиться Верховной Раде голосованием по отставке Гройсмана с поста премьера.
- Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua