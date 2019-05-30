Тимошенко хочет найти Гройсману временную замену

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Верховная Рада должна отправить правительство Владимира Гройсмана в отставку и назначить временный Кабинет министров.

Об этом она сказала в кулуарах парламента.

Тимошенко отметила, что "Гройсман продолжает совершать те шаги и стратегии, которые не разделяет народ".

"Я считаю, что если уж подано, собственноручно написано заявление Гройсманом об отставке, парламент не просто должен удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство", – заявила она.

"И потом сформировать временное правительство, которое уже может работать в контексте тех стратегий, которых ждали люди от президентских выборов", – убеждена лидер "Батькивщины".

Тимошенко: Рада мусить звільнити Гройсмана і сформувати тимчасовий уряд pic.twitter.com/dC7bV9vZpV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 30 мая 2019 г.

Напомним: