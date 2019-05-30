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Кияни зможуть побачити на карті, де ремонтують тепломережі

Четвер, 30 травня 2019, 17:13

На сайті КП "Київтеплоенерго" створили карту ремонту міських тепломереж.

Про це повідомляє сайт Київської міської адміністрації.

На мапі можна побачити, за якими адресами триває або проходитиме модернізація комунікацій, які види робіт виконуються, яка протяжність заміни мереж.

Також тут є дані про кількість аварій на ділянках за останні три роки. 

 
Клікніть, щоб перейти на карту 

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, місто відходить від практики "латання дірок".

"На цей літній період ми запланували модернізувати теплові мережі й обладнання. Виділено більше 500 мільйонів гривень на ці роботи. Загальна протяжність заміни – понад 130 км", – сказав Пантелеєв.

На його думку, модернізація дозволить зменшити тепловитрати й подовжити термін експлуатації мереж. Гарантійний термін полімерних труб сягає 50 років.

Нагадаємо:

  • За даними КМДА, протягом останнього опалювального сезону працівники "Київтеплоенерго" усунули понад 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.
  • Минулоріч у листопаді на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Сильним напором знесло автівку, вона майже провалилася під землю.
  • У травні 2017 року у Голосіївському районі Києва прорвало трубу водопостачання. Фонтан води сягнув 7 поверху.

Українська правда
Теми: Київопалення
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