Кияни зможуть побачити на карті, де ремонтують тепломережі

На сайті КП "Київтеплоенерго" створили карту ремонту міських тепломереж.

Про це повідомляє сайт Київської міської адміністрації.

На мапі можна побачити, за якими адресами триває або проходитиме модернізація комунікацій, які види робіт виконуються, яка протяжність заміни мереж.

Також тут є дані про кількість аварій на ділянках за останні три роки.

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За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, місто відходить від практики "латання дірок".

"На цей літній період ми запланували модернізувати теплові мережі й обладнання. Виділено більше 500 мільйонів гривень на ці роботи. Загальна протяжність заміни – понад 130 км", – сказав Пантелеєв.

На його думку, модернізація дозволить зменшити тепловитрати й подовжити термін експлуатації мереж. Гарантійний термін полімерних труб сягає 50 років.

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