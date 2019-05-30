Киевляне смогут увидеть на карте, где ремонтируют теплосети

На сайте КП "Киевтеплоэнерго" создали карту ремонта киевских тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

На карте можно увидеть, в каких микрорайонах идет или будет проходить модернизация коммуникаций. Указаны адреса, виды работ, протяженность замены сетей, количество аварий на участках за последние три года.

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По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, город понемногу отходит от практики "латания дыр".



"Этим летом мы запланировали модернизировать тепловые сети и оборудования. Выделено более 500 миллионов гривен на эти работы. Общая протяженность замены – более 130 км ", - сказал Пантелеев.



По его мнению, модернизация позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации сетей. Гарантийный срок полимерных труб достигает 50 лет.



Напомним: