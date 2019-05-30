Киевляне смогут увидеть на карте, где ремонтируют теплосети

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Четверг, 30 мая 2019, 17:13

На сайте КП "Киевтеплоэнерго" создали карту ремонта киевских тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

На карте можно увидеть, в каких микрорайонах идет или будет проходить модернизация коммуникаций. Указаны адреса, виды работ, протяженность замены сетей, количество аварий на участках за последние три года. 

 
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По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, город понемногу отходит от практики "латания дыр".

"Этим летом мы запланировали модернизировать тепловые сети и оборудования. Выделено более 500 миллионов гривен на эти работы. Общая протяженность замены – более 130 км ", - сказал Пантелеев.

По его мнению, модернизация позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации сетей. Гарантийный срок полимерных труб достигает 50 лет.

Напомним:

  • По данным КГГА, в течение последнего отопительного сезона работники "Киевтеплоэнерго" устранили более 6000 повреждений тепловых сетей.
  • В прошлом году в ноябре на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Сильным напором снесло автомобиль, вследствие чего он почти провалился под землю.
  • В мае 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу водоснабжения. Фонтан воды достиг 7 этажа.

Украинская правда

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Темы: Киев отопление


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