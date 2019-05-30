Киевляне смогут увидеть на карте, где ремонтируют теплосети
На сайте КП "Киевтеплоэнерго" создали карту ремонта киевских тепловых сетей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
На карте можно увидеть, в каких микрорайонах идет или будет проходить модернизация коммуникаций. Указаны адреса, виды работ, протяженность замены сетей, количество аварий на участках за последние три года.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, город понемногу отходит от практики "латания дыр".
"Этим летом мы запланировали модернизировать тепловые сети и оборудования. Выделено более 500 миллионов гривен на эти работы. Общая протяженность замены – более 130 км ", - сказал Пантелеев.
По его мнению, модернизация позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации сетей. Гарантийный срок полимерных труб достигает 50 лет.
Напомним:
- По данным КГГА, в течение последнего отопительного сезона работники "Киевтеплоэнерго" устранили более 6000 повреждений тепловых сетей.
- В прошлом году в ноябре на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Сильным напором снесло автомобиль, вследствие чего он почти провалился под землю.
- В мае 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу водоснабжения. Фонтан воды достиг 7 этажа.