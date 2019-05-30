Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевляне смогут увидеть на карте, где ремонтируют теплосети

Четверг, 30 мая 2019, 17:13

На сайте КП "Киевтеплоэнерго" создали карту ремонта киевских тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

На карте можно увидеть, в каких микрорайонах идет или будет проходить модернизация коммуникаций. Указаны адреса, виды работ, протяженность замены сетей, количество аварий на участках за последние три года. 

 
Кликните, чтобы перейти на карту 


По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, город понемногу отходит от практики "латания дыр".

"Этим летом мы запланировали модернизировать тепловые сети и оборудования. Выделено более 500 миллионов гривен на эти работы. Общая протяженность замены – более 130 км ", - сказал Пантелеев.

По его мнению, модернизация позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации сетей. Гарантийный срок полимерных труб достигает 50 лет.

Напомним:

  • По данным КГГА, в течение последнего отопительного сезона работники "Киевтеплоэнерго" устранили более 6000 повреждений тепловых сетей.
  • В прошлом году в ноябре на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Сильным напором снесло автомобиль, вследствие чего он почти провалился под землю.
  • В мае 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу водоснабжения. Фонтан воды достиг 7 этажа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевотопление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: