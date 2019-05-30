Саакашвілі хоче втілити в життя одну з ідей Зеленського

Міхеїл Саакашвілі хоче допомогти Володимиру Зеленському перенести Адміністрацію президента з центру Києва за межі столиці.

Про це він розповів в інтерв’ю DW, яке дав у перший день свого перебування в Києві.

Саакашвілі вів розмову у своєму новому будиночку, який його родина будувала 3 роки й добудувала у день повернення політика в Україну.

На запитання, що саме він хоче збудувати в Україні, Саакашвілі відповів:

"Зеленський же хоче перенести адміністрацію з Банкової. А я хочу втілити цю ідею, щоб адміністративні центри взагалі були винесені з Києва. Кудись там – в передмістя Києва чи в чисте поле, десь у Черкаській області. І створити абсолютно новий адміністративний центр".

"До речі, коли кажуть, що звідки ми знайдемо гроші, то це дуже просто! Продаєш усі ці будинки і десь 20-30% цих грошей вистачить на те, щоб побудувати новий адміністративний центр. А якщо скоротити кількість адміністративного апарату, десь втричі можна збільшити їм зарплати і мати до них вимоги", – додав Саакашвілі.

За його словами, в Україні "відбулася електоральна революція" – і все змінилося: "Всі старі підходи і мій старий підхід – вони занадто старі, вони не спрацюють".

Саакашвілі переконаний, що прорив можливий тільки тоді, коли Україна відмовиться від старих державних традицій.

"І хто має більше шансів це зробити, якщо не людина, яка абсолютно несистемна? Зеленський – він реально несистемний. І якщо не він, то реально ніхто не зможе", – вважає колишній президент Грузії і колишній голова Одеської ОДА.

"Тому мені здається, що зараз моя контрибуція, мій внесок, буде – бути в площині генерування цих ідей. Зробити майданчик, де я зможу разом з іншими людьми, з молоддю поділитися досвідом: успіхів і невдалих моїх експериментів, особливо в Україні. І генерувати, створювати нові ідеї для розвитку", – наголосив Саакашвілі.

Він не знає, чи його "Рух нових сил" зможе пройти у парламент.

На запитання, за яких умов він почне критикувати нову владу, політик відповів: "Я думаю, що це було би для мене теж особистою трагедією".

"Чому? Тому що у нас було два шанси – після першого Майдану, після другого Майдану. Якщо Україна втратить третій шанс, мені здається, що України, можливо, в теперішньому вигляді взагалі не буде", – сказав Саакашвілі.

За його словами, представники старої еліти "маневрують, щоб Зеленський згаяв час, і щоб вони вдарили в зручний для них момент – і не треба їм надавати цей момент".

При цьому він не вважає, що новий президент – "олігархічний проект" Ігоря Коломойського: "Зеленський не така людина, яка колись схоче бути тінню у когось іншого".

Також Саакашвілі назвав своє повернення в Україну "доказом, що це (Зеленський) – дійсно незалежна людина від Москви".