Саакашвили хочет воплотить в жизнь одну из идей Зеленского

Михэил Саакашвили хочет помочь Владимиру Зеленскому перенести Администрацию президента из центра Киева за пределы столицы.

Об этом он рассказал в интервью DW, которое дал в первый день своего пребывания в Киеве.

Саакашвили вел разговор в своем новом домике, который его семья строила 3 ​​года и достроила в день возвращения политики в Украину.

На вопрос, что именно он хочет построить в Украине, Саакашвили ответил:

"Зеленский же хочет перенести администрацию с Банковой. А я хочу воплотить эту идею, чтобы административные центры вообще были вынесены из Киева. Куда там – в пригород Киева или в чистое поле, где-то в Черкасской области. И создать совершенно новый административный центр".

"Кстати, когда говорят, где мы найдем деньги, то это очень просто! Продаешь все эти дома и примерно 20-30% этих денег хватит на то, чтобы построить новый административный центр. А если сократить количество административного аппарата, где втрое можно увеличить им зарплаты и иметь к ним требования", – добавил Саакашвили.

По его словам, в Украине "состоялась электоральная революция" – и все изменилось: "Все старые подходы и мой старый подход – они слишком старые, они не сработают".

Саакашвили убежден, что прорыв возможен только тогда, когда Украина полностью откажется от старых государственных традиций.

"И кто имеет больше шансов это сделать, если не человек абсолютно несистемный? Зеленский – он реально несистемный. И если не он, то реально никто не сможет", – считает бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА.

"Поэтому мне кажется, что сейчас моя контрибуция, мой вклад будет – быть в плоскости генерирования этих идей. Сделать площадку, где я смогу вместе с другими людьми, с молодежью поделиться опытом: успехов и неудачных моих экспериментов, особенно в Украине. И генерировать, создавать новые идеи для развития", – подчеркнул Саакашвили.

Он не знает, сможет ли его "Рух нових сил" пройти в парламент.

На вопрос, при каких условиях он начнет критиковать новую власть, политик ответил: "Я думаю, что это было бы для меня тоже личной трагедией".

"Почему? Потому что у нас было два шанса – после первого Майдана, после второго Майдана. Если Украина потеряет третий шанс, мне кажется, что Украины, возможно, в нынешнем виде вообще не будет", – сказал Саакашвили.

По его словам, представители старой элиты "маневрируют, чтобы Зеленский потратил время, и чтобы они ударили в удобный для них момент – и не надо им давать этот момент".

При этом он не считает, что новый президент – "олигархический проект" Игоря Коломойского: "Зеленский не такой человек, который когда-то захочет быть тенью у кого-то другого".

Также Саакашвили назвал свое возвращение в Украину "доказательством, что это (Зеленский) – действительно независимый человек от Москвы".