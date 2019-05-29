Саакашвілі розповів про свої плани на українську політику
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну сказав, що його не цікавлять політичні посади.
Про це він заявив у середу в ефірі телеканалу "НАШ".
"У мене немає посадових амбіцій… Я зараз буду створювати майданчик нових ідей", – зазначив Саакашвілі.
Він запевнив, що не збирається балотуватись у Верховну Раду, і ухилився від відповіді на запитання, чи буде його "майданчик" політичною партією.
"Я три рази відмовлявся від пропозиції Порошенка стати прем'єр-міністром. Чому? Тому що я не хотів бути весільним генералом на весіллі у бариг. Цього разу, я думаю, він (президент Володимир Зеленський – УП) знайде собі молодого, перспективного, симпатичного прем'єр-міністра", – відповів політик на запитання, чи хоче він очолити уряд.
Водночас, Саакашвілі сказав, що буде допомагати команді нового президента.
"Вони можуть мені зателефонувати хоч о третій годині ранку, я пораджу, якщо вони захочуть чути мої поради. Третя годині ранку, п’ята година ранку – мій телефон постійно відкритий для їхніх дзвінків", – додав колишній глава Грузії.
Саакашвілі стверджує, що коли він "бігав по дахах, Україна летіла до біса і вона могла злетіти з даху", а тепер "з’явилась надія".
"Я те, що потрібно для просування цієї надії, роблю. Для мене посади – точно не перший вибір. Я думаю підбирати нових людей, допомогти, натренувати. Якщо я зможу бути десь тренером-гравцем, із задоволенням, будь ласка", – пояснив політик.
Однак він вважає, що Україні потрібні "нові зірки" і "нові орієнтири".
Екс-очільник Одещини назвав честю бути громадянином України.
"Я буду будувати разом з вами Україну… На який будівельний майданчик ви мене призначете, із задоволенням, буду звичайний виконроб, буду чорнороб, але буду будувати", – пообіцяв Саакашвілі.
Нагадаємо:
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- 29 травня Саакашвілі повернувся до України.
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