Саакашвілі розповів про свої плани на українську політику

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Середа, 29 травня 2019, 22:59

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну сказав, що його не цікавлять політичні посади.

Про це він заявив у середу в ефірі телеканалу "НАШ".

"У мене немає посадових амбіцій… Я зараз буду створювати майданчик нових ідей", – зазначив Саакашвілі.

Він запевнив, що не збирається балотуватись у Верховну Раду, і ухилився від відповіді на запитання, чи буде його "майданчик" політичною партією.

"Я три рази відмовлявся від пропозиції Порошенка стати прем'єр-міністром. Чому? Тому що я не хотів бути весільним генералом на весіллі у бариг. Цього разу, я думаю, він (президент Володимир Зеленський – УП) знайде собі молодого, перспективного, симпатичного прем'єр-міністра", – відповів політик на запитання, чи хоче він очолити уряд.

Водночас, Саакашвілі сказав, що буде допомагати команді нового президента.

"Вони можуть мені зателефонувати хоч о третій годині ранку, я пораджу, якщо вони захочуть чути мої поради. Третя годині ранку, п’ята година ранку – мій телефон постійно відкритий для їхніх дзвінків", – додав колишній глава Грузії.

Саакашвілі стверджує, що коли він "бігав по дахах, Україна летіла до біса і вона могла злетіти з даху", а тепер "з’явилась надія".

"Я те, що потрібно для просування цієї надії, роблю. Для мене посади – точно не перший вибір. Я думаю підбирати нових людей, допомогти, натренувати. Якщо я зможу бути десь тренером-гравцем, із задоволенням, будь ласка", – пояснив політик.

Однак він вважає, що Україні потрібні "нові зірки" і "нові орієнтири".

Екс-очільник Одещини назвав честю бути громадянином України.

"Я буду будувати разом з вами Україну… На який будівельний майданчик ви мене призначете, із задоволенням, буду звичайний виконроб, буду чорнороб, але буду будувати", – пообіцяв Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • 29 травня Саакашвілі повернувся до України.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Саакашвілі


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