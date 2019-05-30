Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду

Четвер, 30 травня 2019, 18:09

Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі не має наміру обіймати посаду в Кабінеті міністрів і не впевнений, що його партія "Рух нових сил" піде на дострокові парламентські вибори 21 липня.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle 29 травня.

Як повідомляє видання, Саакашвілі зазначив, що не знає, чи зможе "Рух нових сил" знайти свої місце серед нових політиків.

"Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила здатна дуже швидко це зайняти", - зазначив він.

"Я думаю, що зараз "Слуга народу" забере більшість цього парламенту. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату", - сказав Саакашвілі.

Крім того, він запевнив, що відмовиться від посади в уряді, якщо йому таку запропонують.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство Саакашвілі. Наступного дня той прибув з Польщі до України.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року та заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Політик пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
Усі новини...
Реклама: