Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду
Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі не має наміру обіймати посаду в Кабінеті міністрів і не впевнений, що його партія "Рух нових сил" піде на дострокові парламентські вибори 21 липня.
Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle 29 травня.
Як повідомляє видання, Саакашвілі зазначив, що не знає, чи зможе "Рух нових сил" знайти свої місце серед нових політиків.
"Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила здатна дуже швидко це зайняти", - зазначив він.
"Я думаю, що зараз "Слуга народу" забере більшість цього парламенту. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату", - сказав Саакашвілі.
Крім того, він запевнив, що відмовиться від посади в уряді, якщо йому таку запропонують.
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство Саакашвілі. Наступного дня той прибув з Польщі до України.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року та заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Політик пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.