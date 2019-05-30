Як прискорити звільнення полонених: Зеленський провів зустріч в АП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з рідними та близькими українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та перебувають у полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує 30 травня сайт глави держави.

"Ми запросили вас усіх, щоб вислухати, обмінятися думками та зрозуміти, як можна прискорити повернення наших хлопців", – звернувся Зеленський до учасників зустрічі.

Президент повідомив, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися у питанні звільнення українців.

Зеленський наголосив на важливості співпраці влади, родичів полонених і представників громадськості, які борються за визволення полонених.

Зазначається, що учасники зустрічі говорили також про важливість прийняття законопроекту про статус військовополонених.

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