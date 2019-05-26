В РФ не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків

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Неділя, 26 травня 2019, 07:05

Російські чиновники заявили, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії звільнити моряків Військово-морських сил України, затриманих в Чорному морі виконувати не потрібно.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

"Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті", - заявив так званий "депутат Держдуми від Республіки Крим" Руслан Бальбек.

Бальбека підтримав керівник окупаційної "робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті Росії" Олександр Молохов, який заявив, що морський трибунал в Гамбурзі не має права вимагати від Росії звільнити українських військових моряків і повернути кораблі затримані в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

Він аргументує свою точку зору тим, що українські моряки були затримані нібито в Керченській протоці "за порушення держкордону".

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас, в свою чергу, теж заявив, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права "через інцидент в Керченській протоці" нібито не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнано.

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Нагадаємо: 

  • 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
  • Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
  • У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що  мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
  • Україна вже формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ.
  • Посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що якщо Москва вирішить ігнорувати це рішення, то українська сторона буде просувати ідею введення нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Теми: полонені Росія ООН суд Крим


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