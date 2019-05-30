Как ускорить освобождение пленных: Зеленский провел встречу в АП

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Четверг, 30 мая 2019, 17:59

Президент Владимир Зеленский провел встречу с родными и близкими украинцев, которых незаконно удерживает в Российская Федерация, и которые находятся в плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает 30 мая сайт главы государства.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят", - обратился Зеленский к участникам встречи.

 

Президент сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Зеленский отметил важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

Отмечается, что участники встречи говорили также о важности принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • Российские же чиновники заявили, что решение трибунала с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Черном море, выполнять не немерены.

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Темы: заложники политзаключенные Зеленский


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