Как ускорить освобождение пленных: Зеленский провел встречу в АП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с родными и близкими украинцев, которых незаконно удерживает в Российская Федерация, и которые находятся в плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает 30 мая сайт главы государства.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят", - обратился Зеленский к участникам встречи.

Президент сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Зеленский отметил важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

Отмечается, что участники встречи говорили также о важности принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Напомним: