Окупанти затримали другу кримськотатарську активістку за день

У Бахчисараї співробітники Центру з протидії екстремізму затримали кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора ініціативи "Кримське дитинство" Муміне Салієву.

Про це "Крим.Реалії" повідомили адвокати Еміль Курбедінов і Маммет Мамбетов.

За словами Курбедінова, Салієвій інкримінують "демонстрацію забороненої символіки", що передбачає адміністративний арешт.

Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Водночас російські окупанти відпустили іншу активістку Лутфіє Зудієву, яку затримали раніше 30 травня, повідомляє "Кримська солідарність". За інформацією активістів, Зудієва вийшла з будівлі ЦПЕ близько 18.00.

Вони додали, що на 31 травня на 9.30 щодо Салієвої призначено засідання в Київському районному суді Сімферополя.

Жінку обвинувачують за ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або демонстрування екстремістської символіки).

У "Кримській солідарності" зауважили, що російські силовики не пускали адвокатів до обох активісток.

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