Оккупанты задержали вторую крымскотатарскую активистку за день
В Бахчисарае сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву.
Об этом "Крым.Реалии" сообщили адвокаты Эмиль Курбединов и Маммет Мамбетов.
По словам Курбединова, Салиевой инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", предусматривающую административный арест.
Публичных комментариев российских силовых ведомств по задержанию нет.
В то же время российские оккупанты отпустили другую активистку Лутфие Зудиеву, которую задержали ранее 30 мая, сообщает "Крымская солидарность". По информации активистов, Зудиева вышла из здания ЦПЭ около 18.00.
Они добавили, что на 31 мая на 9.30 по Салиевой назначено заседание в Киевском районном суде Симферополя.
Женщину обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрации экстремистской символики).
В "Крымской солидарности" отметили, что российские силовики не пускали адвокатов к обеим активисткам.
Напомним:
- Глава Меджлиса Рефат Чубаров готов предоставить президенту Владимиру Зеленскому всю информацию о крымских политзаключенных.
- В связи с обысками ФСБ в Крыму украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы попросила организацию защитить права крымских татар.
- Европейский Союз призвал Россию прекратить незаконные обыски в домах крымских татар на территории оккупированного полуострова.
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