ЗМІ: після зриву переговорів у Ханої в КНДР стратили дипломатів

Спецпредставника КНДР, який відповідав за переговори США та Північної Кореї Кім Хек Чхоля і ще чотирьох чиновників МЗС було страчено через провал американо-північнокорейського саміту в Ханої.

Про це пише південнокорейська газета Chosun Ilbo з посиланням на неназване джерело.

Північнокорейські джерела повідомляють, що Кім Хек Чхоля і чотирьох співробітників МЗС КНДР звинуватили в зраді і стратили на аеродромі Мірім.

При цьому ще кілька людей були заслані до таборів політичних ув'язнених. Йдеться про главу відділу ЦК Трудової партії Кореї з питань возз'єднання Кім Єн Чхоля і перекладача, який нібито припустився помилки в ході переговорів на саміті лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

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