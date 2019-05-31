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ЗМІ: після зриву переговорів у Ханої в КНДР стратили дипломатів

П'ятниця, 31 травня 2019, 06:45

Спецпредставника КНДР, який відповідав за переговори США та Північної Кореї Кім Хек Чхоля і ще чотирьох чиновників МЗС було страчено через провал американо-північнокорейського саміту в Ханої.

Про це пише південнокорейська газета Chosun Ilbo з посиланням на неназване джерело.

Північнокорейські джерела повідомляють, що Кім Хек Чхоля і чотирьох співробітників МЗС КНДР звинуватили в зраді і стратили на аеродромі Мірім.

При цьому ще кілька людей були заслані до таборів політичних ув'язнених. Йдеться про главу відділу ЦК Трудової партії Кореї з питань возз'єднання Кім Єн Чхоля і перекладача, який нібито припустився помилки в ході переговорів на саміті лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо:

  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовоювиконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.
  • В травні Північна Корея запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.
  • Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.
  • Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Теми: КНДРСША
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