СМИ: после срыва переговоров в Ханое в КНДР казнили дипломатов

Спецпредставителя КНДР, который отвечал за переговоры США и Северной Кореи Ким Хёк Чхоль и еще четыре чиновника МИД были казнены из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник.

Северокорейские источники сообщают, что Ким Хёк Чхоля и четырех сотрудников МИД КНДР обвинили в предательстве и казнили на аэродроме Мирим.

При этом еще несколько человек были сосланы в лагеря политических заключенных, речь идет о главе отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоле и переводчике, который якобы допустил ошибку в ходе переговоров на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним: