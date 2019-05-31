СМИ: после срыва переговоров в Ханое в КНДР казнили дипломатов
Пятница, 31 мая 2019, 06:45
Спецпредставителя КНДР, который отвечал за переговоры США и Северной Кореи Ким Хёк Чхоль и еще четыре чиновника МИД были казнены из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое.
Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник.
Северокорейские источники сообщают, что Ким Хёк Чхоля и четырех сотрудников МИД КНДР обвинили в предательстве и казнили на аэродроме Мирим.
При этом еще несколько человек были сосланы в лагеря политических заключенных, речь идет о главе отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоле и переводчике, который якобы допустил ошибку в ходе переговоров на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Напомним:
- Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
- По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готовавыполнить требования США.
- В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.
- В мае Северная Корея запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
- Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
- Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.