Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал із зникненням техніки з АП: порушено кримінальну справу

Середа, 29 травня 2019, 13:29
Скандал із зникненням техніки з АП: порушено кримінальну справу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчі Київського теруправління ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю", - кажуть у Бюро.

Зазначається, що з цього приводу ДБР зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 329 ККУ (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно з повідомленням, справу відкрити через те, що 28 травня в ЗМІ було оприлюднено відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуативній кімнаті Адміністрації президента серверів, які містять секретну інформацію.

Читайте також:

Дмитро Шимків: У Порошенка тепер ситуаційна кімната, як у Білому домі

Дмитро Шимків: Якщо переносити Адміністрацію з Банкової, то разом з урядовим кварталом

Нагадаємо:

  • 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
  • На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Адміністрація президентаскандалДБРкриміналОлександр Данилюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Адміністрація президента
Венедіктова каже, що Банкова при Порошенкові "грала ключову роль" у схемі Медведчука
Після крила президента. Як складалась кар'єра попередників Єрмака
Компанії Косюка оплачували американських лобістів для Порошенка – Kyiv Post
Останні новини
12:19
Уряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: