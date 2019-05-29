Скандал із зникненням техніки з АП: порушено кримінальну справу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчі Київського теруправління ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю", - кажуть у Бюро.

Зазначається, що з цього приводу ДБР зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 329 ККУ (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно з повідомленням, справу відкрити через те, що 28 травня в ЗМІ було оприлюднено відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуативній кімнаті Адміністрації президента серверів, які містять секретну інформацію.

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