Скандал із зникненням техніки з АП: порушено кримінальну справу
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Слідчі Київського теруправління ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю", - кажуть у Бюро.
Зазначається, що з цього приводу ДБР зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 329 ККУ (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).
Згідно з повідомленням, справу відкрити через те, що 28 травня в ЗМІ було оприлюднено відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуативній кімнаті Адміністрації президента серверів, які містять секретну інформацію.
Читайте також:
Дмитро Шимків: У Порошенка тепер ситуаційна кімната, як у Білому домі
Дмитро Шимків: Якщо переносити Адміністрацію з Банкової, то разом з урядовим кварталом
Нагадаємо:
- 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
- На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
- Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.