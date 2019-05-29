Скандал із зникненням техніки з АП: порушено кримінальну справу

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Середа, 29 травня 2019, 13:29

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідчі Київського теруправління ДБР розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю", - кажуть у Бюро.

Зазначається, що з цього приводу ДБР зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 329 ККУ (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно з повідомленням, справу відкрити через те, що 28 травня в ЗМІ було оприлюднено відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуативній кімнаті Адміністрації президента серверів, які містять секретну інформацію.

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Нагадаємо:

  • 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
  • На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президента скандал ДБР кримінал Данилюк


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