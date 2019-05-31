Зеленский в спортзале на Банковой: Хоть гантели не украли

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой и порадовался, что там не украли гантели.

Соответствующий пост появился утром в пятницу в Facebook главы государства.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - подписал Зеленский фото, очевидно намекая на скандал с исчезновением техники в ситуативной комнате АП.

фото с Facebook зеленского

На фото также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним: