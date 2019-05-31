Зеленский в спортзале на Банковой: Хоть гантели не украли

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Пятница, 31 мая 2019, 09:28

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой и порадовался, что там не украли гантели.

Соответствующий пост появился утром в пятницу в Facebook главы государства.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - подписал Зеленский фото, очевидно намекая на скандал с исчезновением техники в ситуативной комнате АП.

 
фото с Facebook зеленского

На фото также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним:

  • 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
  • На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.
  • осударственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент Администрация президента


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