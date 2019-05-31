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У Путіна заявили, що для зустрічі "нормандської четвірки" мають дозріти умови

П'ятниця, 31 травня 2019, 12:28

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не ведеться, бо для такого саміту повинні дозріти певні умови.

Про це він сказав журналістам в п'ятницю, передає ТАСС.

За його словами, після того, як в Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей. Він підкреслив, що є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі, але для цього повинні бути певні умови.

"Разом з тим, для того, щоб ця зустріч на вищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли відповідні умови, необхідно, щоб було розуміння щодо готовності української сторони йти на виконання мінських домовленостей, йти на прямий контакт з представниками самопроголошених республік - все це вимагає подальшого прояснення", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі відомо про контакти президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ і що ця тематика обговорювалася, але якихось конкретних дій (щодо саміту - ред.) поки немає ".

Нагадаємо:

  • 30 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками МЗС Франції і МЗС Німеччини, з якими обговорили, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.
  • Зокрема, було вирішено, що мир на Донбасі може бути встановлений в результаті переговорів між лідерами Франції Німеччини, Росії та України.

Теми: РосіяПутінУкраїнаДонбасМінські угоди
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