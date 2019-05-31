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У Путина заявили, что для встречи "нормандской четверки" должны дозреть условия

Пятница, 31 мая 2019, 12:28

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, для такого саммита должны созреть определенные условия.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает ТАСС.

По его словам, после того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. Он подчеркнул, что есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате, но для этого должны быть определенные условия.

"Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел и что эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок (по саммиту - ред.) пока нет".

Напомним:

  • 30 мая президент Владимир Зеленский встретился с представителями МИД Франции и МИД Германии, с которыми обсудили, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.
  • В частности, было решено, что мир на Донбассе может быть установлен в результате переговоров между лидерами Франции Германии, России и Украины.

Темы: РосcияПутинУкраинаДонбассМинские соглашения
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