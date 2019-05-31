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Порошенко потролив Зеленського "чуваками й чувіхами"

П'ятниця, 31 травня 2019, 14:58

Голова нової партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що за 5 років його президентства для України "було зроблено більше, ніж за чверть століття до того".

Про це він сказав, виступаючи на з’їзді своєї партії.

Насамперед Порошенко подякував колегам за обрання головою партї "Європейська солідарність".

"Високодостойний пане голово, шановні народні депутати, міністри, дорогі делегати, гості з’їзду, високодостойні однодумці... Хоча щоправда новий протокол рекомендує звертатися "чуваки і чувіхи" (ці слова викликали у залі сміх і оплески –ред.). Але я наполягаю: високодостойні пані й панове, – звернувся екс-президент.

"Велика честь для мене – очолити політичну силу, яка 5 років (тому) не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність за майбутнє країни, яка опинилася на краю безодні", – сказав Порошенко.

Порошенко зазначив, що станом на 21 квітня "країна перебувала в значно ліпшому стані, ніж у 2014 році", і це заслуга – команди, з якою він працював.

"Це стверджує весь світ. За минулі 5 років було зроблено більше, ніж за чверть століття до нас. Є проблема: більшості виборців, на жаль, пояснити це ми не змогли. Але факт залишається фактом", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що "Європейська солідарність" вирушає на вибори не для того, щоб стати опозицією, а для того, щоб перемогти.

Нагадаємо:

  • Виступаючи на форумі інтернет-діячів "iForum" у Києві, звертаючись до аудиторії російською мовою, президент Володимир Зеленський неодноразово вживав слово "чувак".

Валентина Романенко, УП
Теми: ПорошенкоЗеленський
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