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Порошенко потроллил Зеленского "чуваками и чувихами"

Пятница, 31 мая 2019, 14:58

Председатель новой партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что за 5 лет его президентства для Украины "было сделано больше, чем за четверть века до того".

Об этом он сказал, выступая на съезде своей партии.

Прежде всего Порошенко поблагодарил коллег за избрание главой партии "Европейская солидарность".

"Достопочтенный господин председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты, гости съезда, высокодостойные единомышленники... Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться "чуваки и чувихи "(эти слова вызвали в зале смех и аплодисменты ред.). Но я настаиваю: высокодостойные дамы и господа, - обратился экс-президент.

"Большая честь для меня - возглавить политическую силу, которая 5 лет (назад) не побоялась взять на себя чрезвычайно тяжелый крест, большую ответственность за будущее страны, оказавшейся на краю бездны", - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что по состоянию на 21 апреля "страна находилась в значительно лучшем состоянии, чем в 2014 году", и это заслуга - команды, с которой он работал.

"Это утверждает весь мир. За прошедшие 5 лет было сделано больше, чем за четверть века до нас. Есть проблема: большинству избирателей, к сожалению, объяснить это мы не смогли. Но факт остается фактом", - сказал Порошенко.

Он отметил, что "Европейская солидарность" отправляется на выборы не для того, чтобы стать оппозицией, а для того, чтобы победить.

Напомним:

  • Выступая на форуме интернет-деятелей "iForum" в Киеве, обращаясь к аудитории на русском языке, президент Владимир Зеленский неоднократно употреблял слово "чувак".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленский
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