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Порошенко очолив нову партію

П'ятниця, 31 травня 2019, 14:19

Колишнього президента Петра Порошенка обрали головою нової  партії "Європейська солідарність".

Таке рішення прийняли на з’їзді партії 31 травня.

"Головою партії "Європейська Солідарність" обрано Петра Порошенка", - відзначив головуючий на з’їзді.

Під час виступу голова громадської організації "Солідарна Молодь" Дінара Габібуллаєва запропонувала обрати главою партії Порошенка і поставила цю пропозицію на голосування.

Відповідне рішення прийняли одностайно.

"Наша партія іде на вибори… Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО. Ми йдемо, щоб перемагати і брати владу", - заявив Порошенко.

На з’їзді також обрати нову центральну раду та президію партії.

Зокрема, до президії партії ввійшли: Ірина Геращенко, Марія Іонова, Максим Саврасов, Юрій Бірюков, Сергій Таран, Віталій Гайдукевич, Олег Синютка, Петро Порошенко.  

На з’їзді також був присутній спікер ВР Андрій Парубій, заступниця глави ВР Ірина Геращенко.

Геращенко під час свого виступу назвала президента РФ Володимира Путіна маніяком і сказала, що приєднується до партії "ЄС".

Геращенко відреагувала на опубліковану стенограму зустрічі голів фракцій з президентом Володимиром Зеленським. За її словами, в АП переплутали курс до ЄС і НАТО з курсом до Сенату.

Відзначається, що до 10 червня партія "ЄС" проведе наступний етап з’їзду, а список партії з'явиться тільки після 4 червня, коли відбудеться голосування у праймеріз.

 
фото: "ЄС"

На з'їзді оновленої партії Порошенка прийшло небагато депутатів Ради, але багато активістів, волонтерів, письменників.

 
фото: УП

Нагадаємо:

  • 24 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".
  • Раніше політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії та брати участь у виборах до Верховної Ради, бо дають місце молодим.
  • Зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко
  • 30 травня Порошенко написав заяву і отримав членський квиток партії "Європейська солідарність".
  • 21 липня мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЄС
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