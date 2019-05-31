Грузія продовжить домагатися екстрадиції Саакашвілі

3009 переглядів
П'ятниця, 31 травня 2019, 15:08

Втрата чи поновлення українського громадянства Міхеїлом Саакашвілі не впливає на питання його екстрадиції до Грузії.

Про це заявив грузинський прокурор Кока Кацітадзе, повідомила "Грузія Online".

Кацітадзе зазначив, що прокуратура Грузії почала процедури щодо екстрадиції Міхеїла Саакашвілі – і не припиняла їх.

"Що стосується питання громадянства, факт втрати чи поновлення громадянства не має жодного відношення до правового переслідування щодо нього чи екстрадиційних процедур і не матиме жодного впливу на поточний процес", – заявив він.

"Звинуваченому судом Міхеїлу Саакашвілі обов'язково доведеться постати перед грузинським правосуддям і відповісти за скоєний злочин!", – упевнений грузинський прокурор.

"Його засуджено у справі Сандро Гіргвліані, а також засуджено за факт побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі. І звинувачено, і судові процеси проходять у справах розтрати державних коштів, розгону акції 7 листопада і подій навколо телекомпанії "Імеді", – заявив Кацітадзе.

"Прокуратура продовжить правові процедури в зв'язку з екстрадицією Саакашвілі", – запевнив він.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.
  • 29 травня екс-президент Грузії і колишній керівник Одеської області прибув до Києва.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Саакашвілі Грузія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Саакашвілі не впевнений, що його партія піде на вибори в Раду 30 травня 2019, 18:09
Саакашвілі заперечує конфлікт із Аваковим і мріє про "прецедент" 30 травня 2019, 18:06
Саакашвілі хоче втілити в життя одну з ідей Зеленського 30 травня 2019, 17:17
Усі новини
Головні новини
Одеську колонію законсервували після бунту
Зеленський звільнив генерала армії Цигикала
США прислали в Україну заміну Йованович
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Усі новини
дослідження

У дітей та підлітків росте відчуття тривожності

мандри

Тустань: унікальна середньовічна фортеця в Карпатах, про яку ви навіть не чули

Досвід

Історія жінки, яка переборола насилля в сім'ї