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Грузія продовжить домагатися екстрадиції Саакашвілі

П'ятниця, 31 травня 2019, 15:08

Втрата чи поновлення українського громадянства Міхеїлом Саакашвілі не впливає на питання його екстрадиції до Грузії.

Про це заявив грузинський прокурор Кока Кацітадзе, повідомила "Грузія Online".

Кацітадзе зазначив, що прокуратура Грузії почала процедури щодо екстрадиції Міхеїла Саакашвілі – і не припиняла їх.

"Що стосується питання громадянства, факт втрати чи поновлення громадянства не має жодного відношення до правового переслідування щодо нього чи екстрадиційних процедур і не матиме жодного впливу на поточний процес", – заявив він.

"Звинуваченому судом Міхеїлу Саакашвілі обов'язково доведеться постати перед грузинським правосуддям і відповісти за скоєний злочин!", – упевнений грузинський прокурор.

"Його засуджено у справі Сандро Гіргвліані, а також засуджено за факт побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі. І звинувачено, і судові процеси проходять у справах розтрати державних коштів, розгону акції 7 листопада і подій навколо телекомпанії "Імеді", – заявив Кацітадзе.

"Прокуратура продовжить правові процедури в зв'язку з екстрадицією Саакашвілі", – запевнив він.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.
  • 29 травня екс-президент Грузії і колишній керівник Одеської області прибув до Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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