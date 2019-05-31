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Грузия продолжит добиваться экстрадиции Саакашвили

Пятница, 31 мая 2019, 15:08

Потеря или восстановление украинского гражданства Михэилом Саакашвили не влияет на вопрос его экстрадиции в Грузию.

Об этом заявил грузинский прокурор Кока Кацитадзе, сообщила "Грузия Online".

Кацитадзе отметил, что прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили – и не прекращала их.

"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс", – заявил он.

"Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!", – уверен грузинский прокурор.

"Он осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили. И обвиняется, и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди", – заявил Кацитадзе.

"Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", – заверил он.

Напомним:

  • 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михэилу Саакашвили украинское гражданство.
  • 29 мая экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области прибыл в Киев.

Темы: СаакашвилиГрузия
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