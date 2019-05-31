Грузия продолжит добиваться экстрадиции Саакашвили

Потеря или восстановление украинского гражданства Михэилом Саакашвили не влияет на вопрос его экстрадиции в Грузию.

Об этом заявил грузинский прокурор Кока Кацитадзе, сообщила "Грузия Online".

Кацитадзе отметил, что прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михеила Саакашвили – и не прекращала их.



"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении его или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс", – заявил он.



"Обвиняемому судом Михеилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!", – уверен грузинский прокурор.

"Он осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили. И обвиняется, и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди", – заявил Кацитадзе.

"Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", – заверил он.

Напомним: