Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі прилетів до України

Середа, 29 травня 2019, 17:47
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави. Тут його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм. Хором співали гімн України.

Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.

Колишньому вигнанцю довелося з великими труднощами продиратися крізь натовп до виходу. На шляху йому подарували квіти, хтось навіть посадив на руки дитину.

Інші люди з його рейсу перестрибували через паркан, щоб оминути велику чергу охочих зустріти Саакашвілі.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Врешті-решт, екс-губернатору вдалося вийти з терміналу на вулицю, де він почав виступ з промовою.

За даними кореспондента Української правди з місця події, зустрічати Саакашвілі приїхали також колишній нардеп Олесь Доній та екс-мер Конотопа Артем Семеніхін.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: