Саакашвілі прилетів до України

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави. Тут його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм. Хором співали гімн України.

Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.

Колишньому вигнанцю довелося з великими труднощами продиратися крізь натовп до виходу. На шляху йому подарували квіти, хтось навіть посадив на руки дитину.

Інші люди з його рейсу перестрибували через паркан, щоб оминути велику чергу охочих зустріти Саакашвілі.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Врешті-решт, екс-губернатору вдалося вийти з терміналу на вулицю, де він почав виступ з промовою.

За даними кореспондента Української правди з місця події, зустрічати Саакашвілі приїхали також колишній нардеп Олесь Доній та екс-мер Конотопа Артем Семеніхін.

Нагадаємо:

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.

Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.

Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Євген Кізілов, УП