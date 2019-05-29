Саакашвілі прилетів до України
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.
Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави. Тут його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм. Хором співали гімн України.
Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.
Колишньому вигнанцю довелося з великими труднощами продиратися крізь натовп до виходу. На шляху йому подарували квіти, хтось навіть посадив на руки дитину.
Інші люди з його рейсу перестрибували через паркан, щоб оминути велику чергу охочих зустріти Саакашвілі.
Врешті-решт, екс-губернатору вдалося вийти з терміналу на вулицю, де він почав виступ з промовою.
За даними кореспондента Української правди з місця події, зустрічати Саакашвілі приїхали також колишній нардеп Олесь Доній та екс-мер Конотопа Артем Семеніхін.
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
Євген Кізілов, УП