Саакашвілі прилетів до України

22644 перегляди
Середа, 29 травня 2019, 17:47
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави. Тут його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм. Хором співали гімн України.

Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.

Колишньому вигнанцю довелося з великими труднощами продиратися крізь натовп до виходу. На шляху йому подарували квіти, хтось навіть посадив на руки дитину.

Інші люди з його рейсу перестрибували через паркан, щоб оминути велику чергу охочих зустріти Саакашвілі.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Врешті-решт, екс-губернатору вдалося вийти з терміналу на вулицю, де він почав виступ з промовою.

За даними кореспондента Української правди з місця події, зустрічати Саакашвілі приїхали також колишній нардеп Олесь Доній та екс-мер Конотопа Артем Семеніхін.

Нагадаємо:

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі уже подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • Екс-губернатор має повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
  • Прикордонники пояснили, що підстав для недопуску Саакашвілі на територію України наразі більше немає.
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.

Євген Кізілов, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Саакашвілі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати 29 травня 2019, 18:42
"Пацан сказав - пацан зробив": Саакашвілі похвалив Зеленського 29 травня 2019, 18:40
Аваков не захотів говорити про Саакашвілі 29 травня 2019, 14:21
Усі новини
Головні новини
Зеленський знайшов заміну керівнику УДО Гелетею
"Слуга народу" набирає кандидатів у депутати
Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати
Саакашвілі прилетів до України
Усі новини
опитування

Кожна друга українка не знає, що можна, а чого не можна робити під час менструації

думка

Чи є перевірений метод виростити успішну дитину?

дослідження

Як м'яка їжа змінила наше мовлення