США прислали в Україну заміну Йованович

В Україну прибула тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Про це повідомляється на сайті дипломатичної установи.

За даними посольства, раніше, з 2013 по 2019 роки, Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Перед тим вона працювала у посольствах США в Таїланді, Великій Британії, Росії та Філіпінах.

Крістіна народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень.

Крістіна Квін фото: посольство сша

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