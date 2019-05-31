США прислали в Україну заміну Йованович

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П'ятниця, 31 травня 2019, 15:42

В Україну прибула тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Про це повідомляється на сайті дипломатичної установи.

За даними посольства, раніше, з 2013 по 2019 роки, Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Перед тим вона працювала у посольствах США в Таїланді, Великій Британії, Росії та Філіпінах.

Крістіна народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень.

 
Крістіна Квін
фото: посольство сша

Нагадаємо:

  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.
  • До призначення нового глави дипмісії в Україні обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений.
  • За даними українських ЗМІ, Йованович екстрено відбула до Вашингтона для консультацій.
  • У Держдепі назвали ротацію посла запланованою.
  • Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший критикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший посилався на статтю "The Daily Wire", в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
  • Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
  • Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".

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Теми: США дипломатичні відносини


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