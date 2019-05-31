Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США прислали в Украину замену Йованович

Пятница, 31 мая 2019, 15:42
США прислали в Украину замену Йованович

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщается на сайте дипломатического учреждения.

По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

 
Кристина Квин
фото: посольство сша

Напомним,

  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.
  • До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный.
  • По данным украинских СМИ, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
  • В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.
  • Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
  • Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой". 

Темы: СШАдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: