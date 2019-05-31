США прислали в Украину замену Йованович
Пятница, 31 мая 2019, 15:42
В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.
Об этом сообщается на сайте дипломатического учреждения.
По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.
Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.
Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.
Напомним,
- Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.
- До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный.
- По данным украинских СМИ, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
- В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.
- Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
- Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
- Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".