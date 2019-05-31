США прислали в Украину замену Йованович

8584 просмотра
Пятница, 31 мая 2019, 15:42

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщается на сайте дипломатического учреждения.

По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

 
Кристина Квин
фото: посольство сша

Напомним,

  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.
  • До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный.
  • По данным украинских СМИ, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.
  • В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.
  • Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
  • Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой". 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США дипломатические отношения


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: после срыва переговоров в Ханое в КНДР казнили дипломатов 31 мая 2019, 06:45
США отказываются от услуг РФ при совершении космических пусков 31 мая 2019, 02:57
Зеленский: У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией 30 мая 2019, 19:48
Все новости
Главные новости
США прислали в Украину замену Йованович
Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список
Порошенко возглавил новую партию
В Администрации президента открестились от заявлений партнера Зеленского о языке
Все новости
мандри

Тустань: уникальная средневековая крепость в Карпатах, о которой вы даже не слышали

Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

психология

8 советов, как разговаривать с детьми

Поиск по сайту
Архив
Весь архів