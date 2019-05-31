США прислали в Украину замену Йованович

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщается на сайте дипломатического учреждения.

По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Кристина Квин фото: посольство сша

Напомним,